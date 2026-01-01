10 лучших фильмов ужасов 2025 года от The Hollywood Reporter
Издание The Hollywood Reporter представило топ лучших фильмов ужасов 2025 года. В список вошли лучшие хорроры-триллеры последних 12 месяцев по мнению редакции сайта.
Так, лучшим хоррором в THR признали «Грешников» — работу Райана Куглера особенно оценили за оригинальность и назвали одним из лучших произведений 2025 года. На второй строчке оказалась «28 лет спустя» Дэнни Бойла, замкнули тройку «Орудия» Зака Креггера.
В десятку также вошли «Долгая прогулка», «Компаньон» и «Крипер».
- «Грешники».
- «28 лет спустя».
- «Орудия».
- «Долгая прогулка».
- «Верни её из мёртвых».
- «Одно целое».
- «Компаньон».
- «Влюблённые глаза».
- «Крипер».
- «Пункт назначения: Узы крови».
