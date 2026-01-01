Скидки
Лучшие фильмы ужасов 2025: Грешники, 28 лет спустя, Орудия, Долгая прогулка, Одно целое, Крипер, Пункт назначения и другие

10 лучших фильмов ужасов 2025 года от The Hollywood Reporter
Издание The Hollywood Reporter представило топ лучших фильмов ужасов 2025 года. В список вошли лучшие хорроры-триллеры последних 12 месяцев по мнению редакции сайта.

Так, лучшим хоррором в THR признали «Грешников» — работу Райана Куглера особенно оценили за оригинальность и назвали одним из лучших произведений 2025 года. На второй строчке оказалась «28 лет спустя» Дэнни Бойла, замкнули тройку «Орудия» Зака Креггера.

В десятку также вошли «Долгая прогулка», «Компаньон» и «Крипер».

10 лучших фильмов ужасов 2025 года по версии The Hollywood Reporter

  1. «Грешники».
  2. «28 лет спустя».
  3. «Орудия».
  4. «Долгая прогулка».
  5. «Верни её из мёртвых».
  6. «Одно целое».
  7. «Компаньон».
  8. «Влюблённые глаза».
  9. «Крипер».
  10. «Пункт назначения: Узы крови».
