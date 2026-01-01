Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал второй сезон романтического сериала «Ландыши: Вторая весна»

Стартовал второй сезон романтического сериала «Ландыши: Вторая весна»
Комментарии

1 января состоялась премьера второго сезона сериала «Ландыши». Романтическое шоу с подзаголовком «Вторая весна» уже стартовало в онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск» — сейчас доступен первый эпизод.

Видео доступно во VK-группе «Кинопоиск». Права на видео принадлежат Wink.

Во втором сезоне зрители увидят новую главу в истории героев. Катю, солистку группы «Ландыши», ждут серьёзные испытания: распад группы, интриги, борьба за огромное наследство и, главное, поиски мужа Лёши.

К своим ролям в продолжении вернулись Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская, Денис Степанов, Владимир Тяптушкин, Станислав Демушин и Даня Андрущук. Режиссёром выступил клипмейкер Илья Шпота, для которого проект стал дебютом в кино.

Материалы по теме
Расписание выхода второго сезона сериала «Ландыши: Вторая весна»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android