«Лучший эпизод сезона и дань уважения шоу»: зрители хвалят финал «Очень странных дел»

Ночью 1 января состоялась премьера восьмого эпизода пятого сезона сериала «Очень странные дела». Фантастическое шоу официально подошло к концу вместе с выходом большого двухчасового финала, который завершил историю подростков из Хоукинса.

Тем временем на агрегаторе IMDb сформировался рейтинг последней серии. Эпизод получил среднюю оценку в 8 баллов из 10 — зрители хвалят разрешение основного конфликта, завершение сюжетных арок главных героев и благодарят братьев Даффер за достойный финал сериала. Негативные оценки же в основном связаны с пятым сезоном, который показался некоторым зрителям шагом назад по сравнению с прошлыми сезонами.

Что пишут зрители о финале «Очень странных дел»

В целом, несмотря все проблемы, финал пятого сезона работает. Он не идеален, но многое исправляет, задевает тебя эмоционально и отлично завершает историю. Я рад, что именно так братья Дафферы решили закончить «Очень странные дела». Последние пять минут — лучший момент эпизода. Тихая, эмоциональная и действительно красивая сцена. Она ощущается как искреннее прощание и благодарность персонажам и фанатам, которые были здесь с самого начала.

В итоге финал не стирает недостатки пятого сезона, но переосмысливает их. Он оставляет серию на ноте, которая кажется вдумчивой, человечной и верной своим истокам. Мощное напоминание о том, что даже в самые турбулентные моменты «Очень странные дела» всё ещё умеют прощаться. Потрясающий финальный эпизод — и достойное завершение сериала.

Большая часть пятого сезона казалась разрозненной и быстро забылась, но финал получился очень неспешным. Он напомнил мне, почему я вообще полюбил этот сериал. «Очень странные дела» никогда не были про монстров. Это история о детях, которые переживают невозможные события, и финал помнит об этом.

Финал «Очень странных дел» спасает шоу от провала и заканчивается на очень высокой ноте, делая его одним из лучших за долгое время.

Вторая половина сезона разочаровала многих, но финал помогает забыть о ней. Это, без сомнения, лучший эпизод сезона, и он заслуживает признания. Спасибо, братья Даффер, за «Очень странные дела».