Стартовал мистический сериал «Карта желаний» — вышел первый эпизод

1 января состоялась премьера сериала «Карта желаний». Мистическое шоу уже доступно в онлайн-кинотеатре Okko — остальные серии будут выпускать ежедневно вплоть до 8-го числа.

Сериал рассказывает историю 30-летней Олеси, которая не может найти своё место в обществе и постоянно конфликтует со своим окружением. Однажды девушка подключается к психологическому марафону «Карта желаний» и придумывает для каждого страшную месть. Внезапно её желания начинают исполняться.

Главные роли в шоу сыграли Надежда Лумпова («Тихий Дон»), Дарья Руденок («Комбинация»), Илья Лыков («Алиса в Стране чудес») и Ольга Кузьмина («Кухня»). Режиссёром и продюсером комедии выступила Оксана Мафагел («Капельник»).