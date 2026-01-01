Скидки
Стартовал мистический сериал «Карта желаний» — вышел первый эпизод

Стартовал мистический сериал «Карта желаний» — вышел первый эпизод
1 января состоялась премьера сериала «Карта желаний». Мистическое шоу уже доступно в онлайн-кинотеатре Okko — остальные серии будут выпускать ежедневно вплоть до 8-го числа.

Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Сериал рассказывает историю 30-летней Олеси, которая не может найти своё место в обществе и постоянно конфликтует со своим окружением. Однажды девушка подключается к психологическому марафону «Карта желаний» и придумывает для каждого страшную месть. Внезапно её желания начинают исполняться.

Главные роли в шоу сыграли Надежда Лумпова («Тихий Дон»), Дарья Руденок («Комбинация»), Илья Лыков («Алиса в Стране чудес») и Ольга Кузьмина («Кухня»). Режиссёром и продюсером комедии выступила Оксана Мафагел («Капельник»).

Расписание выхода сериала «Карта желаний»
