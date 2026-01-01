Музыкальные каналы MTV закрыли спустя 45 лет вещания

1 января компания Paramount отключила пять своих телеканалов. Отныне из сетки вещания пропали MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live с музыкальной тематикой. Каналы уже закрыли в странах Европы и Южной Америки, в ближайшее время трансляции отключат и в остальном мире.

Вместе с закрытием музыкальных сервисов у Paramount остался основной телеканал MTV HD. Он продолжит вещание в США и некоторых других странах в формате развлекательных шоу и передач — музыкальных клипов в нём нет. Такое решение в Paramount приняли на фоне плана сокращения расходов, в общем счёте компания планирует уменьшить затраты примерно на $ 500 млн.

Телеканал MTV запустили в 1981 году в формате музыкального сервиса для молодой аудитории. С развитием интернета популярность проекта резко упала, после чего компания запустила основной канал MTV HD — в нём сделали ставку на развлекательные передачи и реалити-шоу. В России MTV начал вещание в 1998 году, после чего канал был перезапущен, а затем и вовсе отключён от местной сети в апреле 2022-го.