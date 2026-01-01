Скидки
«Желаю не останавливаться на достигнутом». Donk поздравил фанатов с Новым годом!

Комментарии

Рифлер Team Spirit по CS 2 Данил donk Крышковец поздравил болельщиков с Новым годом, опубликовав обращение в своём телеграм-канале. Российский киберспортсмен поблагодарил уходящий год и поделился личными эмоциями от пройденного пути, отметив, что сезон получился противоречивым.

С Новым годом. Желаю всем никогда не останавливаться на достигнутом и не сомневаться в своих силах. Берегите близких, чаще проводите с ними время. Счастья, здоровья, а главное — спокойствия. Спасибо за всё, 2025 год: местами отличный, местами — крайне обидный.

В 2025 году Крышковец оставался ключевой фигурой Team Spirit и регулярно демонстрировал высокий индивидуальный уровень на крупнейших турнирах, включая международные ивенты.

Donk считается одним из главных претендентов на первую строчку в топ-20 лучших игроков мира по версии HLTV по итогам года. Итоги рейтинга подведут 10 января на церемонии HLTV Awards 2025 в Белграде.

Комментарии
