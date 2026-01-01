Скидки
The MongolZ подписала нового игрока в CS 2 — cobrazera

Монгольская организация The MongolZ официально объявила о подписании Анарбилега cobrazera Ууганбаяра. Киберспортсмен пополнил основной ростер команды по CS 2 после выступлений за The Huns.

Прошлый сезон cobrazera провёл в составе The Huns, где показывал стабильную индивидуальную игру — его средний рейтинг составил 1,16. Вместе с командой он принял участие в StarLadder Budapest Major, однако коллектив завершил турнир на 28–30-м месте.

При этом The MongolZ на том же мейджоре выступали с Унуделгером controlez Баасанжаргалом и дошли до стадии 5–8-го места, став одним из главных открытий турнира. Теперь команда решила внести изменения в состав, сделав ставку на cobrazera.

Текущий состав The MongolZ

  • Аюш mzinho Батболд
  • Усухбаяр 910 Банзрагч
  • Гаридмагнай blitz Бямбасурен
  • Содбаяр Techno4K Мөнхболд
  • Анарбилег cobrazera Ууганбаяр.
