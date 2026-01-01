Скидки
Мультфильм «Губка Боб: В поисках квадратных штанов» вышел в кинотеатрах России

Мультфильм «Губка Боб: В поисках квадратных штанов» вышел в кинотеатрах России
25 декабря состоялась мировая премьера мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов» — анимационного проекта по знаменитому мультсериалу Nickelodeon. Спустя неделю лента появилась и в некоторых кинотеатрах России. До больших киносетей лента доберётся после новогодних праздников, 15 января.

По традиции картина добралась до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Ленту демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

По сюжету мультфильма Губка Боб и Патрик отправляются вместе с Летучим Голландцем в подземное царство. Там их ждут тяжёлые испытания, для прохождения которых понадобится вся храбрость, в которой сомневается даже босс главного героя мистер Крабс. Это уже четвёртый полнометражный мультфильм по франшизе. Режиссёром картины выступил Дерек Драймон — один из авторов мультсериала про Губку Боба и другого популярного анимационного шоу, «Время приключений».

