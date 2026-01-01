На Netflix вышел детективный сериал «Убегай!» от автора «Голяка»

1 января на Netflix состоялась премьера детективного сериала «Убегай!». Для просмотра уже доступны все восемь эпизодов первого сезона с русскими субтитрами.

В основу сериала лёг роман Харлана Кобена. По сюжету шоу дочь финансиста сбегает из дома с подозрительным парнем — а когда отец находит её, то по какой-то странной причине отказывается возвращаться. Теперь главному герою предстоит отправиться за дочерью в тёмный и опасный мир.

Главные роли в проекте исполнили Джеймс Несбитт («Хоббит»), Рут Джонс («Торчвуд») и Минни Драйвер («Умница Уилл Хантинг»). Шоураннером выступил Дэниэл Блоклхёрст, один из авторов «Голяка» и «Бесстыжих».