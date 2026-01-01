Сборы новогоднего фильма «Ёлки 12» превысили 500 млн рублей

1 января сборы фильма «Ёлки 12» достигли 500 млн рублей. Такого результата новогодняя комедия добилась за две недели проката — премьера ленты состоялась 18 декабря. Сейчас картина занимает пятую строчку в российских чартах, уступая новогодним блокбастерам «Чебурашка 2», «Буратино» и «Простоквашино».

Фото: ЕАИС

В сюжет фильма, как и в прошлых частях серии, вошли несколько новелл, объединённых главной историей. Лента рассказывает о девятилетнем мальчике Ване из Кирова, который отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Невероятное путешествие оборачивается кошмаром для родителей — им нужно всё исправить, пока часы не пробьют 12.

Главные роли в «Ёлках 12» сыграли Дмитрий Нагиев («Физрук»), Рузиль Минекаев («Слово пацана»), Андрей Рожков («Кощей. Начало») и другие актёры.