Комедия «Анаконда» с Джеком Блэком вышла в кинотеатрах России

Комедия «Анаконда» с Джеком Блэком вышла в кинотеатрах России
25 декабря состоялась мировая премьера фильма «Анаконда» — комедийного боевика с Полом Раддом и Джеком Блэком. Спустя неделю лента появилась и в некоторых кинотеатрах России. До больших киносетей лента доберётся уже после новогодних праздников, 15 января.

По традиции картина добралась до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Боевик демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

«Анаконда» повествует о двух лучших друзьях, которые отправляются в Южную Америку, чтобы снять ремейк на любимый фильм детства «Анаконда». Прибыв в джунгли, герои понимают, что гигантская змея на самом деле существует. Теперь им предстоит выжить в диких условиях и при этом снять настоящий фильм.

