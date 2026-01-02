Фильм «Чебурашка 2» собрал 1 млрд рублей за два дня

2 января сборы фильма «Чебурашка 2» достигли 1 млрд рублей. По данным ЕАИС, такого результата картина добилась уже на второй день проката — премьера ленты состоялась 1 января. Сиквел остаётся лидером проката, обгоняя «Простоквашино» и «Буратино».

Фото: ЕАИС

Первая часть «Чебурашки», вышедшая в 2023 году, достигла сборов в 1 млрд рублей за три дня проката, став самым кассовым российским фильмом в истории. Сиквелу удалось достичь такой суммы во многом благодаря предпродажам билетов — картина собрала 421 млн рублей ещё до выхода в прокат.

«Чебурашка 2» повествует о том, как дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. После очередной ссоры Чебурашка сбегает из дома с Соней и Гришей, а на их поиски отправляются взрослые.