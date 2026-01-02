Вышел трейлер сериала Marvel «Чудо-человек» — премьера 27 января

Студия Marvel представила большой трейлер мини-сериала «Чудо-человек». Супергеройское шоу выйдет уже 27 января на стриминговом сервисе Disney+. Всего в сезон войдёт восемь серий.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

Сериал расскажет о голливудском актёре Саймоне Уильямсе, который получает необычные способности из-за ионного облучения. Он становится Чудо-человеком, ему предстоит балансировать между супергеройской жизнью и работой в киноиндустрии.

Главную роль в проекте сыграл звезда фильмов «Аквамен» и «Суд над чикагской семёркой» Яхья Абдул-Матин II. В сериале также снялись Бен Кингсли («Список Шиндлера») и Лорен Глэйзер («Исчезнувшая»). Шоураннером проекта выступил Эндрю Гест («Бруклин 9-9»).