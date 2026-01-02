Президент Чехии упомянул успех Kingdom Come: Deliverance 2 в новогоднем обращении

Президент Чехии Петр Павел выпустил новогоднее обращение к жителям страны. Соответствующее видео вышло днём 1 января.

Во время речи глава страны упомянул, что чешская компьютерная игра стала мировым хитом в 2025 году — речь идёт о популярном проекте Kingdom Come: Deliverance 2. После этого маркетинг-менеджер студии Warhorse Тобиас Штольц-Цвиллинг опубликовал пост на своей странице в соцсети, где поблагодарил президента за признание видеоигры.

Для меня было большой честью услышать, как президент Чехии косвенно упомянул мировой успех Kingdom Come: Deliverance 2 в своей новогодней речи.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Вторая часть знаменитой средневековой RPG предлагает пользователям более грандиозные битвы, а также более проработанный открытый мир с интересным сюжетом и заданиями. Игра стала одним из самых высокооценённых проектов 2025 года.