Сборы фильма «Простоквашино» с Павлом Прилучным достигли 500 млн рублей

2 января сборы фильма «Простоквашино» достигли 524 млн рублей. Экранизация знаменитого произведения Эдуарда Успенского достигла такого результата меньше чем за два дня — премьера картины состоялась 1 января. Лента занимает вторую строчку среди лидеров российского проката, уступая только «Чебурашке 2».

Фото: ЕАИС

Сюжет «Простоквашино» повествует о мальчике по прозвищу Дядя Фёдор. Он очень любил животных, но его родители и слышать ничего не хотели о том, чтобы в их квартире завелся кто-то хвостатый и лохматый. Однажды Дядя Фёдор решает отправиться в деревню Простоквашино со своими новыми приятелями — котом Матроскиным и верным псом Шариком.

Главные роли в фильме сыграли Роман Панков (Дядя Фёдор), Иван Охлобыстин (Печкин), Лиза Моряк (мама Дяди Фёдора) и Павел Прилучный (папа Дяди Фёдора). Режиссёром выступил Сарик Андреасян («Онегин»).