Все новости
«Покажем совершенно другую мифологию»: авторы «Очень странных дел» — о спин-оффе сериала

Комментарии

Издание Variety взяло интервью у создателей сериала «Очень странные дела» Мэтта и Росса Дафферов. Они рассказали о предстоящем спин-оффе культового шоу.

Авторы рассказали, что продолжат разрабатывать новый проект во вселенной «Очень странных дел» уже в ближайшее время. По словам Дафферов, спин-офф расскажет абсолютно новую историю, где не появятся персонажи из оригинального сериала. При этом они не будут выступать в роли шоураннеров.

Спин-офф исследует совершенно новую мифологию. Так что мы не будем раскрывать историю Истязателя разума. Это будет очень свежий и новый проект, но да, он ответит на некоторые оставшиеся вопросы. Мы действительно очень рады, и здорово снова работать с чистого листа: совершенно новые персонажи, новый город, новый мир, новая мифология.

Финальная серия «Очень странных дел» вышла на стриминговом сервисе Netflix в ночь на 1 января. По вселенной сериала в 2026 выйдет ещё один спин-офф — анимационное шоу «Очень странные дела: Истории из 85-го». События предстоящего проекта развернутся между вторым и третьим сезонами оригинального сериала.

О финале мистического сериала:
Не «Игра престолов». Каким получился финал «Очень странных дел»
Новости. Чемп.Play
Все новости

