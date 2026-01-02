Скидки
Сборы аниме-фильмов в 2025 году превысили $ 1 млрд — впервые в истории

В 2025 году индустрия аниме-фильмов добилась очередного рекорда. За 12 прошедших месяцев полнометражные анимационные картины собрали более $ 1 млрд по всему миру.

Аниме-фильмы достигли такого показателя впервые за всю историю. В 2025 году вышел ряд картин, которые показали достойный результат в мировом прокате: «Человек-бензопила: История Резе» ($ 174 млн), «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечная крепость» ($ 774 млн) и «Детектив Конан: Воспоминания одноглазого» ($ 166 млн).

Ранее сообщалось, что рыночная стоимость аниме-индустрии в 2024 году достигла более $ 25 млрд. Кроме того, доходы индустрии за пределами Японии выросли на 26%. Судя по вышедшим в 2025 году картинам, показатели продолжат расти и дальше.

Об одном из самых популярных аниме-фильмов 2025 года:
Лучшее аниме года. Обзор «Человек-бензопила: История Резе»
