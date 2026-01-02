Промокоды Genshin Impact со стрима версии «Луна 4» — по 300 примогемов бесплатно

Во время прямой трансляции к обновлению «Луна IV» 2 января разработчики Genshin Impact представили три новых промокода для игроков.

Каждый код при вводе даёт по 100 примогемов и ресурс для развития персонажа.

Промокоды Genshin Impact со стрима 2 января 2026 года:

ComeNightorDay — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;

— 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления; Zibai0515 — 100 примогемов и 5 книжек опыта героя;

— 100 примогемов и 5 книжек опыта героя; GallopYeah — 100 примогемов и 50 000 моры.