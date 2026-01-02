Промокоды Genshin Impact со стрима версии «Луна 4» — по 300 примогемов бесплатно

Скидки
Промокоды Genshin Impact со стрима 2 января 2026 года, версия Луна 4 (6.3) — как получить 300 примогемов

Во время прямой трансляции к обновлению «Луна IV» 2 января разработчики Genshin Impact представили три новых промокода для игроков.

Каждый код при вводе даёт по 100 примогемов и ресурс для развития персонажа.

Промокоды Genshin Impact со стрима 2 января 2026 года:

  • ComeNightorDay — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;
  • Zibai0515 — 100 примогемов и 5 книжек опыта героя;
  • GallopYeah — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке. Все коды действуют до 5 января 7:00 мск, поэтому советуем ввести их как можно раньше.

