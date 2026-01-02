Промокоды Genshin Impact со стрима версии «Луна 4» — по 300 примогемов бесплатно
Во время прямой трансляции к обновлению «Луна IV» 2 января разработчики Genshin Impact представили три новых промокода для игроков.
Каждый код при вводе даёт по 100 примогемов и ресурс для развития персонажа.
Промокоды Genshin Impact со стрима 2 января 2026 года:
- ComeNightorDay — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;
- Zibai0515 — 100 примогемов и 5 книжек опыта героя;
- GallopYeah — 100 примогемов и 50 000 моры.
Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке. Все коды действуют до 5 января 7:00 мск, поэтому советуем ввести их как можно раньше.
