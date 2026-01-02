Что нужно знать про обновление 6.2 в Genshin Impact — детали со стрима «Луна 4»

В пятницу, 2 января, разработчики Genshin Impact провели прямую трансляцию, посвящённую следующему большому обновлению под названием «Луна IV».

Версия Genshin Impact 6.3 выйдет 14 января 2026 года и будет длиться шесть недель, по 24 февраля 2026 года. Игрокам станут доступны три новых персонажа, бесплатный герой и два новых скина на выбор, а также следующая глава сюжета и несколько временных режимов.

Новые персонажи

В ходе версии «Луна 4» в Genshin Impact игроки смогут опробовать сразу трёх новых героев.

Коломбина — богиня Луны из Нод-Края, которая встречалась ранее в основном сюжете. Пятизвёздочный саппорт и сап-дамагер гидро-стихии, в бою использующий катализатор;

— богиня Луны из Нод-Края, которая встречалась ранее в основном сюжете. Пятизвёздочный саппорт и сап-дамагер гидро-стихии, в бою использующий катализатор; Цзы Бай или Адепт Белая Лошадь будет связана с историей Ли Юэ и праздником морских фонарей. Редкость пять звёзд, стихия — гео, оружие — одноручный меч, в бою выполняет роль дамагера от кристаллизации;

или Адепт Белая Лошадь будет связана с историей Ли Юэ и праздником морских фонарей. Редкость пять звёзд, стихия — гео, оружие — одноручный меч, в бою выполняет роль дамагера от кристаллизации; Иллуги — светоносец из Нод-Края, выступающий саппортом под лунную кристаллизацию. Сражается древковым оружием (копье) и силой гео-стихии, редкость — 4 звезды.

Получить новых героев можно будет во временных баннерах по ходу патча. Иллуги с версии 6.4 перейдёт в стандартный баннер и будет доступен там постоянно.

Фото: HoYoverse

Баннеры Genshin Impact 6.4

Молитвы события, как обычно, будут разделены на две половины по три недели.

первая половина (с 14 января по 3 февраля) — баннер Коломбины и повторный баннер Инеффы;

вторая половины (с 4 по 24 февраля) — Цзы Бай и реран Нёвилетта, а также 4-звёздочный Иллуги.

В баннере оружия традиционно будет доступно лучшее оружие для пятизвёздочных персонажей, в том числе новый катализатор для Коломбины и меч для Адепта Белая Лошадь.

Фото: HoYoverse

Новый постоянный контент

Версия «Луна IV» добавит в игру новую область для исследования. Там будет происходить действие следующей главы основного сюжета, также игроки смогут сразиться с новым еженедельным боссом Доктором (Доторре). На новой локации также будут доступны различные квесты и события.

На карте также появится новое подземелье с двумя новыми наборами артефактов. Один будет давать бонусы для персонажей Нод-Края, а второй усилит героев Шабаша (из Мондштадта).

За прохождение новой главы сюжета игроки смогут получить бесплатный скин на главного героя , Люмин или Итер также получат бафф. Также в игре появятся скины на Яо Яо и Нёвилетта: первый также дадут бесплатно за ивент, с патча 6.4 оба станут платными без скидки.

Фото: HoYoverse

Ивенты Genshin Impact Луна IV

Главным временным событием станет традиционный праздник морских фонарей в Ли Юэ, отсылающий к китайскому новому году. Игрокам будут доступны основная история, а также тематические мини-игры.

Традиционно игроков ждёт много разных подарков:

4-звёздочный персонаж Ли Юэ на выбор (за прохождение);

бесплатный скин на Яо Яо (за прохождение);

примогемы и ресурсы на разных героев (за прохождение);

10 молитв, пуль просветления и другие ресурсы (за ивент);

1600 примогемов и другие ресурсы (подарок на почту).

Чтобы получить бесплатные «крутки», нужно будет заходить в игру и делать отметки с 16 января по 2 февраля. Примогемы будут присылать письмами на почту.

Также игроков ждут другие временные события: фото-ивент, автобаттлер и разлив артерий земли в конце обновления.

Фото: HoYoverse

Новые персонажи Genshin Impact в 2026 году

В конце презентации разработчики показали короткий тизер с силуэтами персонажей, которых планируют выпустить весной и летом. Среди них — магистр Варка и ведьма Николь, а также ранее неизвестные герои.

Фото: Hoyoverse

Также разработчики показали промокоды на примогемы и ресурсы — их можно найти в материале ниже.