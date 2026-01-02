Скидки
По фильмам «Джон Уик» и «Пила» сделают новые видеоигры

По фильмам «Джон Уик» и «Пила» сделают новые видеоигры
Издание Tech4Gamers сообщило, что кинокомпания Lionsgate провела закрытую телефонную конференцию для инвесторов. Во время разговора представители студии рассказали о будущих проектах, в числе которых оказались видеоигры по крупным франшизам.

Так, председатель компании Адам Фогельсон заявил, что по серии боевиков «Джон Уик» с Киану Ривзом сделают игру. Кроме того, видеоигровой проект получит хоррор-франшиза «Пила». Официальные анонсы проектов должны произойти в ближайшее время.

По «Джону Уику» уже выходила видеоигра в 2020 году под названием John Wick Hex. Игра представляет собой стратегический экшен, где игроку предстоит управлять главным героем серии и прорываться сквозь толпы врагов. Проект получил смешанные отзывы от пользователей, а уже в 2025 году был снят с продаж.

Хоррор-серия «Пила» также получала видеоигровые адаптации. Saw: The Videogame вышла в 2009 году на консоли Xbox, PlayStation и ПК. Проект выступает спин-оффом первой части франшизы и рассказывает о новых зверских убийствах Конструктора. Спустя год Konami выпустила следующую игру по «Пиле» — Saw II: Flesh & Blood.

