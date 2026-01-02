Скидки
Финал «Очень странных дел» собрал более $ 25 млн в кинотеатрах США

Финал «Очень странных дел» собрал более $ 25 млн в кинотеатрах США
Издание Variety раскрыло сборы финального эпизода сериала «Очень странные дела» в кинотеатрах США. По данным источников СМИ, двухчасовая серия заработала в прокате более $ 25 млн.

Ранее один из создателей шоу Росс Даффер заявил, что в октябре зрители приобрели более 1 млн билетов на сеансы с финалом сериала. В Variety отметили, что точную сумму сборов сейчас установить невозможно — кинотеатральные сети сами устанавливали стоимость билетов. В СМИ добавили, что показатели станут более прозрачными в ближайшие дни.

Восьмой эпизод пятого сезона «Очень странных дел» вышел на стриминговом сервисе Netflix и в некоторых кинотеатрах США в ночь на 1 января. На этом сюжет знаменитого сериала завершился. Авторы шоу рассказали, что сейчас готовят спин-офф проекта, который расскажет совершенно новую историю.

Каким получился финал «Очень странных дел»:
Не «Игра престолов». Каким получился финал «Очень странных дел»
Не «Игра престолов». Каким получился финал «Очень странных дел»
