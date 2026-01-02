Продажи супергеройской игры Dispatch достигли 3 млн копий

Разработчики из студии AdHoc представили статистические данные супергеройской игры Dispatch. Продажи приключенческого проекта достигли 3 млн копий.

Авторы также рассказали, что за всё время пользователи ответили на 727 млн вызовов, а также провели 52,5 млн смен. Кроме того, самым популярным партнёром для романа стала Невидива — с ней завели отношения 1,9 млн игроков. Блонди Блейзер заняла второе место — её выбрали 1 млн пользователей.

Dispatch вышла 22 октября 2025 года. Проект представляет собой приключенческую игру, разделённую на восемь эпизодов. Сюжет повествует о супергерое Меха-мене, костюм которого сломался во время сражения с врагом. Теперь ему предстоит работать диспетчером в бюро сверхлюдей. Он начинает руководить бывшими злодеями, которые должны реабилитироваться и превратиться в супергероев.