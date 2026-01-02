«Напряжённая драма». Критики высоко оценили зомби-хоррор «В поисках живых» с Дейзи Ридли

2 января состоялась мировая премьера фильма «В поисках живых» — зомби-хоррора со звездой «Звёздных войн» Дейзи Ридли в главной роли. Критики уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 84% свежести.

Многие обозреватели считают, что режиссёр Зак Хилдитч снял душераздирающую драму о смирении со смертью, которая лишь маскируется под зомби-хоррор. Критики также хвалят актёрскую игру Дейзи Ридли, которая смогла показать трогательного главного героя. При этом ленту ругают за слишком малое количество действий и за затянутые сцены.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм «В поисках живых»:

Все актёры играют убедительно, но Дейзи Ридли показывает более спокойную, нежную и проникновенную игру. Актриса полностью соответствует тому, чего хотел добиться от неё режиссёр.

В фильме «В поисках живых» есть несколько отличных и кровавых сцен с зомби для любителей жанра. При этом несмотря на обилие крови, именно подход фильма к теме утраты и скорби остаётся в памяти после просмотра.

Режиссёр Зак Хилдитч прекрасно владеет материалом, умело сочетая глубокие темы со своей очевидной любовью к жанру. И хотя его мир может показаться слишком минималистичным, человеческий элемент истории всегда находит отклик у зрителя.

Несмотря на все свои новаторские решения в жанре зомби-хоррор, «В поисках живых» слишком скован своими условностями и становится слишком медитативным, чтобы по-настоящему впечатлить.

Невыразительный, затянутый, скучный, утомительный и недоработанный зомби-триллер, в котором недостаточно проработаны мир, напряжение и пугающие моменты.

Сюжет «В поисках живых» повествует о девушке Аве. Её муж пропал во время военного конфликта, она присоединяется к отряду, который должен найти тела погибших. Внезапно трупы начинают оживать и нападать на людей. Картина официально выйдет в российском прокате в 2026 году.