Сериал Его и её, Netflix, Нетфликс (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Его и её» с Джоном Бернталом
8 января состоится премьера сериала «Его и её». Лента расскажет о ведущей новостей Анне, которая случайно узнаёт об убийстве в её родном городе Далонеге. Она начинает искать ответы, чем вызывает недоверие у детектива Джека Харпера — он подозревает героиню в причастности к преступлению. Главные роли в мини-сериале исполнили Джон Бернтал («Каратель») и Тесса Томпсон («Тор: Рагнарёк»).

В первый сезон войдёт шесть серий — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли проект продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода сериала «Его и её»

ЭпизодДата выхода
1-я серия8 января
2-я серия8 января
3-я серия8 января
4-я серия8 января
5-я серия8 января
6-я серия8 января
