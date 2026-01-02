Расписание выхода сериала «Его и её» с Джоном Бернталом

8 января состоится премьера сериала «Его и её». Лента расскажет о ведущей новостей Анне, которая случайно узнаёт об убийстве в её родном городе Далонеге. Она начинает искать ответы, чем вызывает недоверие у детектива Джека Харпера — он подозревает героиню в причастности к преступлению. Главные роли в мини-сериале исполнили Джон Бернтал («Каратель») и Тесса Томпсон («Тор: Рагнарёк»).

В первый сезон войдёт шесть серий — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли проект продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода сериала «Его и её»