Расписание выхода сериала «Его и её» с Джоном Бернталом
8 января состоится премьера сериала «Его и её». Лента расскажет о ведущей новостей Анне, которая случайно узнаёт об убийстве в её родном городе Далонеге. Она начинает искать ответы, чем вызывает недоверие у детектива Джека Харпера — он подозревает героиню в причастности к преступлению. Главные роли в мини-сериале исполнили Джон Бернтал («Каратель») и Тесса Томпсон («Тор: Рагнарёк»).
В первый сезон войдёт шесть серий — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли проект продолжение, пока неизвестно.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|8 января
|2-я серия
|8 января
|3-я серия
|8 января
|4-я серия
|8 января
|5-я серия
|8 января
|6-я серия
|8 января
