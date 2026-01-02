Netflix планирует выпускать фильмы в прокат только на 17 дней после слияния с Warner Bros.

Издание Deadline сообщило о планах стримингового сервиса Netflix по поводу выпуска фильмов в кинотеатральный прокат. По данным источников СМИ, компания намерена выпускать ленты в кино лишь на 17 дней.

В издании отметили, что Netflix планирует использовать такой период для проката картин после слияния с компанией Warner Bros. При этом американские кинотеатральные сети, в том числе AMC, против подобной стратегии — они хотят, чтобы фильмы держались в прокате около 45 дней. Представители Netflix пока официально не комментировали информацию Deadline.

Ранее стало известно, что Netflix объявил о приобретении компании Warner Bros. Стриминговой гигант заплатит $ 82,7 млрд, сделку планируют закрыть до конца сентября 2026 года. Соглашение ещё должны будут проверить американские антимонопольные органы.