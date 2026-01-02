Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Netflix планирует выпускать фильмы в прокат только на 17 дней после слияния с Warner Bros.

Netflix планирует выпускать фильмы в прокат только на 17 дней после слияния с Warner Bros.
Комментарии

Издание Deadline сообщило о планах стримингового сервиса Netflix по поводу выпуска фильмов в кинотеатральный прокат. По данным источников СМИ, компания намерена выпускать ленты в кино лишь на 17 дней.

В издании отметили, что Netflix планирует использовать такой период для проката картин после слияния с компанией Warner Bros. При этом американские кинотеатральные сети, в том числе AMC, против подобной стратегии — они хотят, чтобы фильмы держались в прокате около 45 дней. Представители Netflix пока официально не комментировали информацию Deadline.

Ранее стало известно, что Netflix объявил о приобретении компании Warner Bros. Стриминговой гигант заплатит $ 82,7 млрд, сделку планируют закрыть до конца сентября 2026 года. Соглашение ещё должны будут проверить американские антимонопольные органы.

О показе финальной серии «Очень странных дел» в кинотеатрах:
Финал «Очень странных дел» собрал более $ 25 млн в кинотеатрах США
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android