Южная Корея будет выплачивать киберспортсмену LoL пожизненную государственную пенсию

Ли Faker Сан Хёк получил уникальное признание на государственном уровне. Мидер T1 по League of Legends стал первым профессиональным киберспортсменом, которому правительство Южной Кореи назначило пожизненную пенсию.

2 января легендарный игрок был награждён орденом «За заслуги в спорте» высшей степени — «Синий Дракон». Награду Faker’у лично вручил президент страны Ли Чжэ Мён.

Для меня большая честь получить медаль, олицетворяющую Корею. Я достиг этого благодаря людям, которые всё это время были рядом со мной и сражались плечом к плечу. Надеюсь, эта награда принесёт радость и чувство гордости всем, кто ценит корейский киберспорт.

Ли Faker Сан Хёк выступает за T1 с 2013 года и считается одним из самых титулованных игроков в истории League of Legends. За карьеру он шесть раз становился чемпионом мира, а его действующий контракт с организацией рассчитан до 2029 года.