«Хочу выиграть мэйджор». Molodoy — о будущем FURIA в CS 2

Снайпер FURIA Esports Данил molodoy Голубенко рассказал о настрое на 2026 год и возможных изменениях в составе команды. По словам игрока, он сознательно не строит долгосрочных планов, поскольку для капитана и лидера FURIA Габриэля FalleN Толедо текущий сезон может стать последним на профессиональной сцене CS 2.

Планов нет, просто играем в CS. Скорее всего, не буду загадывать, но для Фоллена это, быть может, последний год. Возможно, будут изменения на следующий год. А так хочу выиграть мэйджор — все об этом мечтают.

Ранее российский снайпер также отмечал, что не зацикливается на индивидуальных достижениях. Он признался, что не будет расстроен, если не получит звание лучшего новичка 2025 года, поскольку приоритетом для него остаются командные победы и успешные выступления FURIA на крупных турнирах.

FURIA на мэйджоре
FURIA разгромила NAVI на StarLadder Budapest Major — 2025
