К составу HEROIC по Dota 2 присоединился Thiolicor

Комментарии

Киберспортивный клуб HEROIC сообщил о подписании Тиаго Thiolicor Колдейро в состав по Dota 2. Он заменил Элвиса Scofield Пенью, который ушёл из команды 21 декабря 2025 года.

Праздничные вечеринки прошли на ура, поэтому нам нужно было найти кого-то, кто соответствовал бы атмосфере.

Thiolicor выступает на про-сцене с 2015 года. В течение сезона 2025 года он представлял такие коллективы, как Team Secret, MOUZ и AVULUS. В составе последней он принимал участие в турнире FISSURE Universe: Episode 7. На текущий момент киберспортсмен занимает 56-е место в европейском рейтинговом ладдере.

Состав HEROIC выглядит следующим образом:

  • Юма Yuma Ланглет
  • Адриан Wisper Доблес
  • Седрик Davai Lama Декмин
  • Матеус KJ Диниз
  • Тиаго Thiolicor Колдейро
  • Игор kaffs Эстеван (тренер).
«Карьеру можно считать закрытой». Daxak высказался о будущем после ухода из VP по Dota 2
