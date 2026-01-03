К составу HEROIC по Dota 2 присоединился Thiolicor

Киберспортивный клуб HEROIC сообщил о подписании Тиаго Thiolicor Колдейро в состав по Dota 2. Он заменил Элвиса Scofield Пенью, который ушёл из команды 21 декабря 2025 года.

Праздничные вечеринки прошли на ура, поэтому нам нужно было найти кого-то, кто соответствовал бы атмосфере.

Thiolicor выступает на про-сцене с 2015 года. В течение сезона 2025 года он представлял такие коллективы, как Team Secret, MOUZ и AVULUS. В составе последней он принимал участие в турнире FISSURE Universe: Episode 7. На текущий момент киберспортсмен занимает 56-е место в европейском рейтинговом ладдере.

Состав HEROIC выглядит следующим образом:

Юма Yuma Ланглет

Адриан Wisper Доблес

Седрик Davai Lama Декмин

Матеус KJ Диниз

Тиаго Thiolicor Колдейро

Игор kaffs Эстеван (тренер).