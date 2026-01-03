Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал третий сезон сериала «Проект «Анна Николаевна» — вышло два эпизода

Стартовал третий сезон сериала «Проект «Анна Николаевна» — вышло два эпизода
Комментарии

3 января стартовал третий сезон фантастического сериала «Проект «Анна Николаевна». В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» уже доступны первые два эпизода продолжения.

Проект рассказывает о фантастической России, где учёные создали андроида-полицейского Анну Николаевну. В новых сериях оказывается, что жена Андрея Пожарского — секретный андроид, которого подселили к герою в рамках эксперимента. В это же время в городе становится неспокойно: неизвестная старушка вырывает банкомат из стены и уходит с ним.

К главным ролям в третьем сезоне вернулись Зоя Бербер («Шальная императрица»), Антон Филипенко («На деревню дедушке») и Маруся Климова («Лимитчицы»).

Как смотреть продолжение фантастического шоу:
Расписание выхода третьего сезона сериала «Проект «Анна Николаевна»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android