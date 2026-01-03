Скидки
Четвёртый сезон «Дома Дракона» станет финальным

Четвёртый сезон «Дома Дракона» станет финальным
На подкасте Escape Hatch гостем стал шоураннер сериала «Дом Дракона» Райан Кондал. Он рассказал о будущем знаменитого проекта по «Игре престолов».

По словам автора, четвёртый сезон станет заключительным для всего шоу. Кондал также отметил, что сейчас идёт работа над сценарием финальных эпизодов.

Зная, что остался всего один сезон, чувствуешь, что можешь выложиться на полную. Мы начали работу над сценарием четвёртого сезона, который станет последним для сериала.

Сюжет «Дома Дракона» разворачивается за 200 лет до событий «Игры престолов». В проекте рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Первые два сезона высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb он получил 8,3 балла из 10. Третий сезон проекта выйдет летом 2026 года, а четвёртый — в 2028 году.

