Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Эмоциональные кадры со съёмок финала «Очень странных дел»

Эмоциональные кадры со съёмок финала «Очень странных дел»
Комментарии

Появились кадры со съёмок финального эпизода культового сериала «Очень странные дела». Фотографии опубликовал один из шоураннеров проекта Росс Даффер на своей странице в соцсети.

Фото: Соцсети Росса Даффера

Фото: Соцсети Росса Даффера

Фото: Соцсети Росса Даффера

Фото: Соцсети Росса Даффера

Фото: Соцсети Росса Даффера

Фото: Соцсети Росса Даффера

Фото: Соцсети Росса Даффера

Фото: Соцсети Росса Даффера

На кадрах показаны актёры из сериала, среди которых Милли Бобби Браун (Одиннадцатая), Джо Кири (Стив), Финн Вулфхард (Майк), Дэвид Харбор (Джим Хоппер) и другие. Все они запечатлены на трогательных фото во время съёмок восьмой серии пятого сезона.

Заключительный эпизод «Очень странных дел» вышел на стриминговом сервисе Netflix и в некоторых кинотеатрах в ночь на 1 января. На этом история мистического проекта, который запустился в 2016 году и в итоге стал самым популярным англоязычным сериалом стриминга, закончилась. Впереди зрителей ждёт два спин-оффа шоу, один из которых — анимационный сериал «Очень странные дела: Истории из 85-го».

О заключительном эпизоде мистического сериала:
Не «Игра престолов». Каким получился финал «Очень странных дел»
Не «Игра престолов». Каким получился финал «Очень странных дел»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android