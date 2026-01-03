Скидки
The MongolZ готова продать Senzu в международный состав — СМИ

Монгольская киберспортивная организация The MongolZ открыта к предложениям о трансфере Азбаяра Senzu Мунхболда. Об этом сообщил портал HLTV.

По информации инсайдеров, клуб не намерен удерживать 19-летнего игрока в запасе и готов вести переговоры с потенциальными покупателями. Сам киберспортсмен выразил желание продолжить карьеру в международном англоязычном коллективе и готов немедленно вернуться на про-сцену.

Senzu был переведён в инактив The MongolZ в октябре 2025 года. Несмотря на это, индивидуально он провёл один из самых успешных сезонов в карьере. По итогам 2025 года портал HLTV поместил его на 13-ю строчку в списке лучших игроков мира. Для молодого рифлера это стало дебютным попаданием в ежегодный топ-20. Средний рейтинг киберспортсмена за прошедший год составил 1,12.

В составе The MongolZ Мунхболд добился значительных командных успехов. Вместе с ним коллектив стал чемпионом Esports World Cup, а также занял вторые места на турнирах BLAST Austin Major, BLAST Bounty Fall и FISSURE Playground 2.

