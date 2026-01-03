Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Дочь актёра Томми Ли Джонса была найдена мёртвой в отеле

Дочь актёра Томми Ли Джонса была найдена мёртвой в отеле
Комментарии

Телеканал NBC Bay Area сообщил о смерти Виктории Джонс — дочери знаменитого голливудского актёра Томми Ли Джонса. Девушка умерла в ночь на 1 января в возрасте 34 лет.

В СМИ сообщили, что тело Виктории было найдено в отеле американского города Сан-Франциско Fairmont. Причина смерти пока неизвестна. Отель, где было найдено тело девушки, выпустил официальное заявление в связи с происшествием.

Мы глубоко опечалены инцидентом, произошедшим в отеле 1 января 2026 года. Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким в это очень трудное время. Команда отеля активно сотрудничает и оказывает поддержку полиции в рамках продолжающегося расследования.

Виктория Джон снималась вместе с отцом в некоторых фильмах: «Люди в чёрном 2» и «Три могилы». Девушку также можно было увидеть в ленте «Простите, ненавистники» и в сериале «Холм одного дерева».

О смерти другой популярной актрисы:
Умерла актриса Брижит Бардо, звезда фильмов «И Бог создал женщину» и «Презрение»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android