Дочь актёра Томми Ли Джонса была найдена мёртвой в отеле

Телеканал NBC Bay Area сообщил о смерти Виктории Джонс — дочери знаменитого голливудского актёра Томми Ли Джонса. Девушка умерла в ночь на 1 января в возрасте 34 лет.

В СМИ сообщили, что тело Виктории было найдено в отеле американского города Сан-Франциско Fairmont. Причина смерти пока неизвестна. Отель, где было найдено тело девушки, выпустил официальное заявление в связи с происшествием.

Мы глубоко опечалены инцидентом, произошедшим в отеле 1 января 2026 года. Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким в это очень трудное время. Команда отеля активно сотрудничает и оказывает поддержку полиции в рамках продолжающегося расследования.

Виктория Джон снималась вместе с отцом в некоторых фильмах: «Люди в чёрном 2» и «Три могилы». Девушку также можно было увидеть в ленте «Простите, ненавистники» и в сериале «Холм одного дерева».