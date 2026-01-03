Скидки
Стильные постеры с героями хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл» — выход в России 22 января

Стильные постеры с героями хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл» — выход в России 22 января
Комментарии

Компания Konami представила стильные постеры с героями фильма «Возвращение в Сайлент Хилл». Хоррор официально выйдет в российском прокате уже 22 января — за день до мировой премьеры.

Фото: Konami

Фото: Konami

Фото: Konami

Фото: Konami

Картина выступает адаптацией культовой видеоигры Silent Hill 2. В центре истории Джеймс Сандерленд, который отправляется в туманный город Сайлент Хилл после получения письма от своей умершей жены Мэри. В городе ему предстоит не только найти свою супругу, но и сразиться со своими кошмарами.

Главные роли в ленте сыграли Джереми Ирвин («Боевой конь») и Ханна Эмили Андерсон («Люди Икс: Тёмный Феникс»). Режиссёром выступил Кристоф Ган — автор культового фильма «Сайлент Хилл».

