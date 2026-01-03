«Не забуду эту историю»: Хидео Кодзима — о финале «Очень странных дел»

Создатель видеоигровых серий Metal Gear Solid и Death Stranding Хидео Кодзима поделился своими впечатлениями от просмотра финального эпизода «Очень странных дел». Мнение о заключительной серии он опубликовал на своей странице в соцсети X.

По словам геймдизайнера, он начал смотреть мистическое шоу ещё в 2016 году, после того как покинул студию Konami и основал свою команду. В тревожное время сериал помог ему больше верить в себя. Кодзима также заявил, что ему грустно от прощания с героями «Очень странных дел». Разработчик уверен, что всегда можно вернуться в Хоукинс.

Сериал «Очень странные дела» подошёл к концу. Для меня это был действительно особенный драматический сериал. Он начался в 2016 году, в трудный период сразу после того, как я стал самостоятельным. В период, полный тревоги и одиночества. Грустно думать, что я больше не увижу этих героев. Но всегда есть способ вернуться в этот город. Это не история о прощании. Вспоминая этот мир и этих персонажей, «обсуждая» их в своём сознании, мы можем создавать новые истории в любое время. Среди множества историй, рождённых внутри нас, они будут жить вечно. Там они снова встретятся и продолжат свои приключения. Спасибо, «Очень странные дела».

Финальный эпизод «Очень странных дел» вышел на стриминговом сервисе Netflix и в некоторых кинотеатрах в ночь на 1 января. На этом история мистического сериала, который стартовал в 2016 году и в итоге стал самым популярным англоязычным сериалом стриминга, закончилась. Впереди зрителей ждёт два спин-оффа шоу, один из которых — анимационный сериал «Очень странные дела: Истории из 85-го».