Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Пришёл в костюме Гринча»: Гейтен Матараццо — о просмотре финала «Очень странных дел»

«Пришёл в костюме Гринча»: Гейтен Матараццо — о просмотре финала «Очень странных дел»
Комментарии

Издание Variety взяло интервью у звезды сериала «Очень странные дела» Гейтена Матараццо. Он рассказал, как смотрел финал культового шоу.

По словам актёра, он пошёл на просмотр заключительной серии в кино вместе со своей семьёй. Матараццо отметил, что пришёл на сеанс в костюме Гринча, чтобы никто его не узнал. Но из-за того, что кинотеатр был маленький, зрителей было немного, потому он снял маску.

Я ходил на финал «Очень странных дел» в кино с мамой, братьями и сёстрами, когда навещал семью в Джэксонвилле на праздники. Мы специально забронировали места в ближайшем кинотеатре. Сам кинотеатр был довольно маленький, так что там было всего четыре или пять других семей. Я пришёл в костюме Гринча, так что меня никто не узнал. Но кинотеатр оказался достаточно маленьким, поэтому я подумал: «Да ладно», и снял маску.

Восьмой эпизод пятого сезона «Очень странных дел» вышел на стриминговом сервисе Netflix и в некоторых кинотеатрах в ночь на 1 января. Он стал финальным для всего шоу.

Как вселенная «Очень странных дел» будет развиваться после окончания шоу:
Как «Очень странные дела» продолжатся после финала пятого сезона?
Как «Очень странные дела» продолжатся после финала пятого сезона?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android