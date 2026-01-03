Скидки
Resident Evil Requiem добавили в список желаемого 4 млн человек

Студия Capcom сообщила о растущем интересе к своему предстоящему проекту Resident Evil 9: Requiem. Видеоигру добавили в список желания более 4 млн человек.

Фото: Capcom

Разработчики поблагодарили пользователей за повышенный интерес к хоррору. Авторы также напомнили фанатам, что до релиза проекта осталось меньше двух месяцев — игра выйдет уже 27 февраля.

Осталось меньше двух месяцев. Спасибо за более 4 млн добавлений в список желаний для Resident Evil Requiem.

События девятой части Resident Evil развернутся в Раккун-Сити, а главной героиней выступит Грейс Эшкрофт, дочь Алиссы Эшкрофт из RE: Outbreak. В продолжении она работает в ФБР и занимается расследованием потусторонних происшествий. В какой-то момент девушка сама становится заложницей монстров и должна выбраться на свободу. В игре также будет русский перевод, в том числе озвучка.

