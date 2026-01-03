Режиссёр «Супермена» Джеймс Ганн назвал любимые фильмы

Издание Variety взяло интервью у режиссёра фильма «Супермен» и главы студии DC Джеймса Ганна. Он рассказал о картинах, которые заставили его полюбить кино.

Постановщик отметил, что первой лентой, которую он посмотрел в кинотеатре, стал мультфильм «Коты-аристократы» 1970 года. Ганн также упомянул комедию «Самый сильный человек в мире» с Куртом Расселом. Режиссёр заявил, что его полностью изменили «Звёздные войны» и «Индиана Джонс».

Думаю, первым фильмом, который я посмотрел в кинотеатре, были «Коты-аристократы». Потом «Самый сильный человек в мире» с Куртом Расселом. Но именно «Звёздные войны» полностью изменили меня, из-за ощущения погружения в другой мир. А потом «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» заново познакомили меня с великими кинематографистами — Джорджем Лукасом и Стивеном Спилбергом. Вот тогда-то всё и встало на свои места.

Предстоящим фильмом Джеймса Ганна стал сиквел «Супермена» с подзаголовком «Человек завтрашнего дня». Он выйдет в мировом прокате 9 июля 2027 года. В продолжении главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку.