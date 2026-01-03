Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Планирую выпустить альбом»: Финн Вулфхард — о своей карьере после «Очень странных дел»

«Планирую выпустить альбом»: Финн Вулфхард — о своей карьере после «Очень странных дел»
Комментарии

Издание Esquire взяло интервью у звезды сериала «Очень странные дела» Финна Вулфхарда. Он рассказал о своих планах после завершения мистического шоу.

По словам артиста, у него пока нет никаких планов касательно съёмок в кино — всё зависит от будущих предложений. Сейчас Вулфхард хочет сосредоточиться на музыкальной карьере и выпустить ещё один альбом, а также отправиться в путешествие со своей группой The Aubreys.

У меня пока нет официальных планов на актёрскую карьеру. Я определённо хочу продолжать сниматься, но только если это будет то, что я действительно люблю. Помимо этого, я, вероятно, немного попутешествую со своей группой и выпущу ещё один альбом. У меня есть музыка, которую я написал за последние два года и хочу записать её. Так что я пока оставляю вопрос о карьере открытым.

Финн Вулфхард выступает вокалистом и гитаристом в музыкальной группе The Aubreys, работающей в жанре инди-рок. Коллектив выпустил свой первый сингл под названием Getting Better в 2020 году. Спустя время они опубликовали мини-альбом Soda & Pie, а следом — полноценный альбом Karaoke Alone.

О заключительном эпизоде «Очень странных дел»:
Не «Игра престолов». Каким получился финал «Очень странных дел»
Не «Игра престолов». Каким получился финал «Очень странных дел»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android