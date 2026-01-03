«Планирую выпустить альбом»: Финн Вулфхард — о своей карьере после «Очень странных дел»

Издание Esquire взяло интервью у звезды сериала «Очень странные дела» Финна Вулфхарда. Он рассказал о своих планах после завершения мистического шоу.

По словам артиста, у него пока нет никаких планов касательно съёмок в кино — всё зависит от будущих предложений. Сейчас Вулфхард хочет сосредоточиться на музыкальной карьере и выпустить ещё один альбом, а также отправиться в путешествие со своей группой The Aubreys.

У меня пока нет официальных планов на актёрскую карьеру. Я определённо хочу продолжать сниматься, но только если это будет то, что я действительно люблю. Помимо этого, я, вероятно, немного попутешествую со своей группой и выпущу ещё один альбом. У меня есть музыка, которую я написал за последние два года и хочу записать её. Так что я пока оставляю вопрос о карьере открытым.

Финн Вулфхард выступает вокалистом и гитаристом в музыкальной группе The Aubreys, работающей в жанре инди-рок. Коллектив выпустил свой первый сингл под названием Getting Better в 2020 году. Спустя время они опубликовали мини-альбом Soda & Pie, а следом — полноценный альбом Karaoke Alone.