16-летний zaur egoist высказался после первой победы Virtus.pro на M7 по MLBB

Virtus.pro начали выступление на M7 World Championship с яркого успеха, уверенно переиграв RLG SE в стартовом матче стадии Wildcard. Встреча по Mobile Legends: Bang Bang завершилась сухой победой VP со счётом 2:0 в формате best-of-3. Благодаря этому результату коллектив заработал два очка и разделил первую строчку группы B с Guangzhou Gaming.

Заур zaur egoist Магомадов специально для «Чемпионата» поделился комментарием после матча:

Стадия Wildcard M7 World Championship проходит с 3 по 6 января 2026 года в Джакарте (Индонезия). По её итогам две сильнейшие команды получат путёвки в основной этап турнира, где разыгрываются чемпионский титул и доля призового фонда в $ 1 млн. Действующим чемпионом турнира является Fnatic ONIC PH.

