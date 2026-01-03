«Больше глубины и деталей»: актёр Уорвик Дэвис — о сериале «Гарри Поттер»

На радио Times гостем стал звезда фильмов серии «Гарри Поттер» Уорвик Дэвис. Он рассказал о своём отношении к предстоящему сериалу про волшебника, в котором он также сыграет профессора Флитвика.

По словам артиста, оба проекта рассказывают одну и ту же историю, но шоу сможет углубиться в детали, которые упустили оригинальные экранизации. Дэвис также отметил, что странно вновь вернуться к роли Флитвика, однако при этом работать в другой адаптации.

Сейчас я работаю над сериалом по «Гарри Поттеру», однако ничего конкретного сказать не могу. Кроме того, что мы пересказываем эти замечательные истории, но с большей глубиной и детализацией, чем это было раньше. Мы, очевидно, рассказываем одну и ту же историю, поэтому у нас как у актёров есть похожие моменты на съемочной площадке. Однако странно снова оказаться в тех же студиях, делать всё заново.

Сериал «Гарри Поттер» от HBO стартует в 2027 году. Проект вновь расскажет историю Мальчика со шрамом в формате семи сезонов. Шоураннером выступает сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а одним из продюсеров числится создательница вселенной Джоан Роулинг.