Сборы фильма «Чебурашка 2» достигли 2 млрд рублей

3 января сборы фильма «Чебурашка 2» достигли 2 млрд рублей. По данным ЕАИС, именно такого результата картина добилась на третий день проката — премьера состоялась 1 января. Лента также остаётся лидером, обгоняя фильмы «Буратино» и «Простоквашино».

Фото: ЕАИС

Стартовые сборы сиквела «Чебурашки» значительно обгоняют первую часть 2023 года, которая заработала 1 млрд рублей только за три дня проката, став самым кассовым российским фильмом в истории. В итоге лента собрала в российском прокате 6,7 млрд рублей. У второй части также все шансы показать более высокий результат в конце прокатного периода.

«Чебурашка 2» повествует о том, как дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. После очередной ссоры Чебурашка сбегает из дома с Соней и Гришей, а на их поиски отправляются взрослые.

Каким получился сиквел «Чебурашки»:
Даже лучше первой части. Обзор «Чебурашки 2»
