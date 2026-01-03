SAW объявила о роспуске состава по CS 2

Португальская киберспортивная организация SAW сообщила о прекращении сотрудничества с текущим составом по Counter-Strike 2. Клуб покинули все пять игроков и главный тренер.

Согласно заявлению руководства, решение о роспуске ростера было принято на фоне высокого спроса на киберспортсменов со стороны других команд. В последние месяцы игроки получили несколько выгодных предложений от международных организаций, что привело к согласованию трансферов.

На протяжении многих лет эта команда была ответственна за самые важные моменты в истории SAW. Вместе с ними мы заявили о себе на международной сцене, впервые вышли на мэйджор и сформировали конкурентную идентичность.

Несмотря на продажу всех активов, SAW не планирует уходить из дисциплины. Менеджмент намерен использовать паузу для пересмотра стратегии и построения новой структуры. Организация планирует собрать новый состав из португальских игроков и вернуться к соревнованиям в 2026 году.

Бывший состав SAW по CS 2

Кристофер MUTiRiS Фернандес

Жоау story Виейра

Андре Ag1l Жил

Адонес krazy Нобре

Антонио aragornN Барбоса

Тияго mowzassa Родригес (тренер)

По слухам, игроки продолжат карьеру в разных клубах: MUTiRiS, krazy и aragornN могут перейти в BC.Game, Ag1l — в 100 Thieves, а снайпер story близок к трансферу во FlyQuest.