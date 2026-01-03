Hollow Knight: Silksong стала игрой года на The Steam Awards 2025 — все победители
Компания Valve подвела итоги пользовательского голосования игровой премии The Steam Awards 2025. Создатели цифрового магазина Steam назвали лучшие игры года в 11 номинациях, которые выбирали геймеры по всему миру.
Так, игрой года стала Hollow Knight: Silksong — продолжение знаменитой инди-метроидвании от студии Team Cherry. Премия за самый инновационный геймплей досталась сетевому шутеру Arc Raiders, а награду за лучший сюжет получила Dispatch от авторов The Wolf Among Us.
Все победители получат статуэтку от Steam и упоминание о победе на Steam Awards на странице игры в магазине.
Лауреаты премии The Steam Awards 2025
- Игра года — Hollow Knight: Silksong
- Игра года в виртуальной реальности — The Midnight Walk
- Любимое дитя — Baldur's Gate 3
- Лучшая игра на Steam Deck — Hades 2
- Друг познаётся в игре — Peak
- Выдающийся визуальный стиль — Silent Hill f
- Самый инновационный геймплей — Arc Raiders
- Лучшая игра, которая вам не даётся — Hollow Knight: Silksong
- Лучший саундтрек — Clair Obscur: Expedition 33
- Лучшая игра с выдающимся сюжетом — Dispatch
- Устройтесь поудобнее — RV There Yet?
