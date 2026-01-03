Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Лучшие игры года в Steam 2025: Hollow Knight Silksong, Baldur's Gate 3, Peak, Silent Hill f, Arc Raiders и другие

Hollow Knight: Silksong стала игрой года на The Steam Awards 2025 — все победители
Комментарии

Компания Valve подвела итоги пользовательского голосования игровой премии The Steam Awards 2025. Создатели цифрового магазина Steam назвали лучшие игры года в 11 номинациях, которые выбирали геймеры по всему миру.

Так, игрой года стала Hollow Knight: Silksong — продолжение знаменитой инди-метроидвании от студии Team Cherry. Премия за самый инновационный геймплей досталась сетевому шутеру Arc Raiders, а награду за лучший сюжет получила Dispatch от авторов The Wolf Among Us.

Все победители получат статуэтку от Steam и упоминание о победе на Steam Awards на странице игры в магазине.

Лауреаты премии The Steam Awards 2025

  • Игра года — Hollow Knight: Silksong
  • Игра года в виртуальной реальности — The Midnight Walk
  • Любимое дитя — Baldur's Gate 3
  • Лучшая игра на Steam Deck — Hades 2
  • Друг познаётся в игре — Peak
  • Выдающийся визуальный стиль — Silent Hill f
  • Самый инновационный геймплей — Arc Raiders
  • Лучшая игра, которая вам не даётся — Hollow Knight: Silksong
  • Лучший саундтрек — Clair Obscur: Expedition 33
  • Лучшая игра с выдающимся сюжетом — Dispatch
  • Устройтесь поудобнее — RV There Yet?
Материалы по теме
Победы россиян, скандал с NAVI и драма LoL в Корее. 25 моментов 2025 года в киберспорте
Победы россиян, скандал с NAVI и драма LoL в Корее. 25 моментов 2025 года в киберспорте
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android