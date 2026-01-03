Скидки
BC.Game подписала трёх игроков SAW по CS 2

Комментарии

Слухи подтвердились: BC.Game сообщила о подписании трёх бывших игроков SAW в состав по Counter-Strike 2.

Речь идёт об Антонио aragornN Барбозе, Адонеше krazy Нобре и Кристофере MUTiRiS Фернандесе. Теперь они будут играть вместе с Александром s1mple Костылёвым и Денисом electroNic Шариповым.

Обновлённый состав BC.Game по CS 2

  • Адонеш krazy Нобре
  • Антонио aragornN Барбоза
  • Кристофер MUTiRiS Фернандес
  • Александр s1mple Костылёв
  • Денис electroNic Шарипов

Благодаря ядру SAW BC.Game занимает 22-е место в рейтинге Valve. Потому дебют обновлённого состава может состояться уже на IEM Krakow — инвайты пойдут после 5 января.

