BC.Game подписала трёх игроков SAW по CS 2
Слухи подтвердились: BC.Game сообщила о подписании трёх бывших игроков SAW в состав по Counter-Strike 2.
Речь идёт об Антонио aragornN Барбозе, Адонеше krazy Нобре и Кристофере MUTiRiS Фернандесе. Теперь они будут играть вместе с Александром s1mple Костылёвым и Денисом electroNic Шариповым.
Обновлённый состав BC.Game по CS 2
- Адонеш krazy Нобре
- Антонио aragornN Барбоза
- Кристофер MUTiRiS Фернандес
- Александр s1mple Костылёв
- Денис electroNic Шарипов
Благодаря ядру SAW BC.Game занимает 22-е место в рейтинге Valve. Потому дебют обновлённого состава может состояться уже на IEM Krakow — инвайты пойдут после 5 января.
