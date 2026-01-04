Рон Перлман готов сняться в «Хеллбое 3» даже в 75 лет

Актёр Рон Перлман заявил о готовности вернуться к роли Хеллбоя в потенциальном продолжении дилогии Гильермо дель Торо. В интервью подкасту Joe Vulpis артист отметил, что считает необходимым завершить историю ради фанатов.

По словам Перлмана, несмотря на возраст, он готов приступить к съёмкам, если проект получит одобрение от ключевых фигур индустрии. Актёр подчеркнул, что оригинальная история изначально задумывалась как трилогия и сюжетные арки героев остались незавершёнными.

Я думал, что мы обязаны сделать это ради фанатов. Всё ещё так думаю. Я хоть сейчас готов сниматься, в свои 75 лет. В финале второй части Лиз беременна, у неё будут близнецы. А сам Хеллбой ещё не спас или уничтожил Землю, что было ему предсказано. Это всё должно было быть в третьем фильме.

Перлман уточнил, что полноценный сценарий третьей части, вероятно, так и не был написан из-за того, что «творческая сторона» переключилась на другие проекты. Однако режиссёр Гильермо дель Торо имел чёткое представление о финале саги, который должен был стать масштабным эпиком.

Оригинальные фильмы «Хеллбой: Герой из пекла» и «Хеллбой 2: Золотая армия» вышли в 2004 и 2008 году соответственно. После заморозки производства триквела франшиза получила два перезапуска: в 2019 году с Дэвидом Харбором и в 2024 году ленту «Хеллбой: Проклятие Горбуна» с Джеком Кеси. Обе попытки ребута были прохладно встречены критиками и зрителями.