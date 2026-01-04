«Аватар 3: Пламя и пепел» заработал $ 1 млрд

«Аватар 3: Пламя и пепел» преодолел отметку в $ 1 млрд мировых кассовых сборов. Ленте потребовалось чуть больше двух недель, чтобы достичь этого показателя, — премьера картины состоялась 19 декабря 2025 года.

Благодаря этому успеху Джеймс Кэмерон стал единственным режиссёром в истории, четыре фильма которого подряд собрали в прокате более $ 1 млрд. В этот список, помимо новинки, входят «Титаник», первый «Аватар» и его сиквел. «Аватар: Пламя и пепел» стал третьим голливудским релизом 2025 года с кассой выше миллиарда, присоединившись к картинам «Лило и Стич» и «Зверополис 2».

«Аватар 3: Пламя и пепел» рассказывает историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).

Неофициальная премьера ленты в России состоится 15 января. До некоторых региональных киносетей лента добралась 27 декабря.