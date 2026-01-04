Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Аватар 3: Пламя и пепел» заработал $ 1 млрд

«Аватар 3: Пламя и пепел» заработал $ 1 млрд
Комментарии

«Аватар 3: Пламя и пепел» преодолел отметку в $ 1 млрд мировых кассовых сборов. Ленте потребовалось чуть больше двух недель, чтобы достичь этого показателя, — премьера картины состоялась 19 декабря 2025 года.

Благодаря этому успеху Джеймс Кэмерон стал единственным режиссёром в истории, четыре фильма которого подряд собрали в прокате более $ 1 млрд. В этот список, помимо новинки, входят «Титаник», первый «Аватар» и его сиквел. «Аватар: Пламя и пепел» стал третьим голливудским релизом 2025 года с кассой выше миллиарда, присоединившись к картинам «Лило и Стич» и «Зверополис 2».

«Аватар 3: Пламя и пепел» рассказывает историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).

Неофициальная премьера ленты в России состоится 15 января. До некоторых региональных киносетей лента добралась 27 декабря.

Материалы по теме
Сборы трилогии «Аватар» превысили $ 6 млрд
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android