Состав FlyQuest по CS 2 посадил на скамейку запасных снайпера regali
FlyQuest сообщила, что Юлиан regali Харжэу переведён в запас по взаимному решению организации и игрока. Снайпера также добавили в трансферный список, потому другие клубы могут уже сейчас выдвигать ему предложения.
Румынский киберспортсмен выступал за FlyQuest с декабря 2024 года. Его лучшим результатом в команде стало третье место на Asian Champions League 2025. На BLAST Austin Major — 2025 и StarLadder Budapest Major — 2025 клуб занял 25-27-е и 23-24-е место соответственно.
Состав FlyQuest по Counter-Strike 2
- Джастин jks Сэведж
- Джошуа INS Поттер
- Деклан Vexite Портелли
- Кори nettik Браун
- Аарон AZR Вард (тренер)
Материалы по теме
Комментарии