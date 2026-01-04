Скидки
Крупный патч для Counter-Strike 2 может выйти на следующей неделе — инсайдер

Крупный патч для Counter-Strike 2 может выйти на следующей неделе — инсайдер
Известный инсайдер Thour в социальных сетях предположил, что уже на следующей неделе Valve выпустит новое крупное обновление для Counter-Strike 2.

Затишье перед бурей… Я думаю, Valve, возможно, что-то готовят и мы сможем увидеть это на следующей неделе.

Последний крупный патч для Counter-Strike 2 выходил в начале октября 2025 года. После этого разработчики выпускали лишь небольшие обновления.

По слухам, в соревновательный маппул может вернуться карта Cache. На это намекнула сама Valve в посте, посвящённом предстоящему сезону. Карта была убрана из активного пула ещё в марте 2019 года, вскоре разработчики выкупили права.

