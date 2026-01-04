Скидки
Авторы «Очень странных дел» рассматривали другую концовку с Векной

Создатели сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Дафферы признались, что на этапе написания сценария для финала всерьёз обсуждали возможность искупления для Векны.

По словам авторов, они рассматривали вариант развития событий, аналогичный судьбе Дарта Вейдера из «Звёздных войн» или Билли Харгроува из третьего сезона самого сериала. Предполагалось, что в решающий момент злодей мог бы восстать против Истязателя Разума.

Мы обсуждали в сценарной комнате, может ли у него быть «момент Билли», когда он пойдёт против Истязателя Разума, — ситуация в духе Дарта Вейдера. Но даже несмотря на то, что он был потрясён, увидев это воспоминание, к этому моменту он зашёл слишком далеко, чтобы пойти против Истязателя.

В итоге сценаристы отказались от этой идеи, посчитав, что полное моральное падение персонажа делает его возвращение на светлую сторону нелогичным с точки зрения повествования.

Финальный эпизод «Очень странных дел» вышел на стриминговом сервисе Netflix и в некоторых кинотеатрах в ночь на 1 января. На этом история мистического сериала, который стартовал в 2016 году и в итоге стал самым популярным англоязычным сериалом стриминга, закончилась.

